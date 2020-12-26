تامر حسني يتفوق على عمرو دياب ويتصدر تريند تويتر

الوكيل الاخباري - تصدر مغني الشباب تامر حسني "تريند" تويتر بعد أن اكتحست أغنيتين من ألبومه الجديد "خليك فولاذي" مواقع التواصل الاجتماعي.
وتفوق الفنان تامر حسني بأغنيتي "طعمتيني" و"قد الفراق" حيث قام 21 ألف شخص بكتابة تويتات عنه بينما حقق ألبوم عمرو دياب أربع ألاف تويتة فقط، بحسب ما نقلته صحيفة "أهل مصر".
جميلة اووووي ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️#تامر_حسني pic.twitter.com/oUuxc8kSrC— Mohamed Ahmed (@Mohamed64476652) December 25, 2020
وتعاون تامر حسني في الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم أمير طعيمة، ووسام عبدالمنعم، وزعيم، وتامر حسين، وتامر علي، وعزيز الشافعى، إلى جانب وجود أغاني من كلماته وألحانه.
المصدر : سبوتنك