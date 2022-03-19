تامر حسني يثير الجدل مجددا أصبح نسخة عن وائل كفوري - صورة

الوكيل الإخباري - قبل فترة تم تداول اخبار عن الشبه الذي اصبح واضحا بين الفنان المصري تامر حسني والفنان اللبناني وائل كفوري، بعد ان خضع الاول للعديد من التعديلات التجميلية التي جعلته يبدو شبيها بزميله الشهير.

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الا ان هذه المرة لاحظ المتابعون ان الشبه اصبح كبيرا للغاية، وذلك بعد ان نشر تامر بوستر ترويجي لفيلمه الجديد على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، يحمل اسم "بحبك".

واشار المعلقون الى انهم للوهلة الاولى ظنوا ان صاحب الصورة هو وائل، قبل ان يركزوا اكثر، ويكتشفوا انه تامر.







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