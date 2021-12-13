تامر حسني يحتضن ابنتها ويرقص معها ويقدمها للجمهور - فيديو

الوكيل الإخباري - قدم النجم تامر حسني حفلا غائيا جماهيرياً ضخماً مساء الأحد، في استاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وقدم مجموعة كبيرة من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بحب.



وخلال الحفل فاجأ النجم المصري الحضور بانضمام ابنته تاليا إليه على المسرح، حيث وقف فجأة وفتح يديه لتركض الطفلة فجأة نحو ليحتضنها ويحملها بعطف ويرقص بها على المسرح، ثم أوقف الموسيقى ليقدمها للجمهور، وبعدها سأل عن ابنته أمايا وابنه آدم لكنهما كانا نائمان.

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تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع ونال إعجاب الآلاف من محبي تامر وتم تداوله بكثافة على السوشيال ميديا، مشيدين بإهتمامه الدائم بعائلته وحرصه على تواجدهما معه في أغلب الحفلات.





المصدر - لها

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