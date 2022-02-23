تامر حسني يدعم بنت بلاده لدخول موسوعة غينيس

الوكيل الإخباري - حرص النجم المصري تامر حسني، على دعم بنت بلاده، وهي فتاة تدعى "ريهام أبو بكر"، التي بدأت تحدياً كبيراً أملاً منها في دخول موسوعة "غينيس" وتحقيق رقم قياسي، وتقوم ريهام في هذا التحدي بالسير على الأقدام حيث تتجول في جميع أنحاء مصر بمسافة 1722 كيلو متراً في مدة 22 يوماً.

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وطالب تامر حسني، في منشور له دونه عبر حسابه في "إنستغرام"، الجمهور بدعم ريهام أبو بكر، وأن يحرصوا على الاطمئنان عليها بين آن وآخر حتى يكونوا أصدقاء رحلتها، لافتاً إلى أن الرحلة انطلقت من معبد أبو سمبل، على أن تواصل رحلتها لتحقيق ما ترغب من إنجاز.





ووجه تامر حسني، الشكر إلى وزارتي الداخلية والشباب والرياضة وهيئة تنشيط السياحة، بسبب دعمهم لريهام في تلك الرحلة الشاقة، وتوفير طبيب معها تحسباً لأي طارئ وكذلك لمعرفة سلامتها الصحية بين فترة وأخرى.



كما وجه تامر حسني، رسالة إلى ريهام أبو بكر، فقال: "إن شاء الله نتفرج على ريهام البنت المصرية العربية الطموحة ونفرح بتشريفك لمصر على كل المحطات المصرية والعربية والعالمية ونكون في استقبالك".

زهرة الخليج