تامر حسني يسدد دين أم لـ 5 أطفال مرضى وينقذها من السجن

الوكيل الإخباري - دفع الفنان المصري تامر حسني ديونا متراكمة على أم لـ5 أطفال مرضى وأنقذها من السجن، بعد أن انتشرت قصتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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ودفع حسني 150 ألف جنيه (حوالي 9500 دولار ) لتسديد ديون الحاجة حنان، التي كان انتشر لها فيديو تطلب فيه علاج أبنائها الخمسة المرضى بأمراض خطيرة منها السرطان والشلل والتوحد والفشل الكلوي، وتعاني من تدهور حالتها الاقتصادية لإنفاقها كل ما تملك لعلاجهم وهو ما أجبرها على الاستدانة لتوفير العلاج لأبنائها.



وطلبت الحاجة حنان أن ترى حسني وجها لوجه لتقديم الشكر له على مساعدته ووقوفه إلى جنبها.



وقالت: "نفسي أتعرف عليك واشوفك عشان أشكرك قدام العالم كله لأنك قدوة لأي واحد".

روسيا اليوم



