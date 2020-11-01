تامر حسني يطرح بألف سلامة

الوكيل الإخباري _ طرح الفنان المصري تامر حسني أغنيته الجديدة "بألف سلامة" من ألبومه خليك فولاذي ، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

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وقد حققت الاغنية نجاحا كبيرا لتتخطى حاجز المليون في أقل من 24 ساعة من طرحها .



وهي من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان محمد يحيي وتوزيع يحيي يوسف.





المصدر : الفن

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