تامر حسني يطرح بألف سلامة

الوكيل الإخباري _ طرح الفنان المصري تامر حسني أغنيته الجديدة "بألف سلامة" من ألبومه خليك فولاذي ، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.
وقد حققت الاغنية نجاحا كبيرا لتتخطى حاجز المليون في أقل من 24 ساعة من طرحها .
وهي من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان محمد يحيي وتوزيع يحيي يوسف.
المصدر : الفن اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة