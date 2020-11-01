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الأحد، 01-11-2020 09:00 ص

تامر حسني يطرح بألف سلامة

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الوكيل الإخباري _ طرح الفنان المصري تامر حسني أغنيته الجديدة  "بألف سلامة" من ألبومه خليك فولاذي ، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

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وقد حققت الاغنية نجاحا كبيرا لتتخطى حاجز المليون في أقل من 24 ساعة من طرحها .


وهي من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان محمد يحيي وتوزيع يحيي يوسف.


 

المصدر : الفن 

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