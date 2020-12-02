تامر حسني يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي

الوكيل الإخباري _ قدم الفنان المصري تامر حسني حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي المقرر إقامته في دار الأوبرا المصرية .

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ومن المنتظر أن يفتتح المهرجان بأغنية "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي والموزع جان ماري رياشي ، والحان الفنان إيهاب عبدالواحد .



المصدر : الفن



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