الثلاثاء 26-10-2021
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الثلاثاء، 26-10-2021 04:21 م

تامر حسني يقدم موعد إصدار أغنتيه الجديدة

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الوكيل الإخباري-أطل الفنان تامر حسني على متابعيه بصورة جديدة له اليوم على صفحته الخاصة في "انستجرام" ، وفاجأ متابعيه بتقديم موعد إصدار أغنيته الجديد " يا فرحة " حيث قال أنها ستبث قريبا.

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ولفت الفنان أن الأغنية كان من المقرر أن تبث الصيف المقبل ولكنه قام بتقديم موعدها ، حيث علق :"يا صباح الفل و الحب و التفائل على اغلى ناس ، اغنية يا فرحة مش هستنى تنزل الصيف اللي جاي عشان كدا قررنا نعملكوا فكرة ان شاء الله تعجبكوا و هتنزل قريب اوي اوي اوي و هنفرح بيها الفتره دي مع بعض و ربنا يحقق لكل واحد فيكوا الفرحه اللي مستنيها يااااااااارب ".

 

حيث جاءت تعليقات متابعيه بالسعادة بذلك وعلقو:" بالانتظار ان شاء الله حتكسر الدنيا ".


 

 

 

 

 




 

 


 

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