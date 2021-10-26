تامر حسني يقدم موعد إصدار أغنتيه الجديدة

الوكيل الإخباري-أطل الفنان تامر حسني على متابعيه بصورة جديدة له اليوم على صفحته الخاصة في "انستجرام" ، وفاجأ متابعيه بتقديم موعد إصدار أغنيته الجديد " يا فرحة " حيث قال أنها ستبث قريبا.

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ولفت الفنان أن الأغنية كان من المقرر أن تبث الصيف المقبل ولكنه قام بتقديم موعدها ، حيث علق :"يا صباح الفل و الحب و التفائل على اغلى ناس ، اغنية يا فرحة مش هستنى تنزل الصيف اللي جاي عشان كدا قررنا نعملكوا فكرة ان شاء الله تعجبكوا و هتنزل قريب اوي اوي اوي و هنفرح بيها الفتره دي مع بعض و ربنا يحقق لكل واحد فيكوا الفرحه اللي مستنيها يااااااااارب ".

حيث جاءت تعليقات متابعيه بالسعادة بذلك وعلقو:" بالانتظار ان شاء الله حتكسر الدنيا ".



