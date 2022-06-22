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الأربعاء، 22-06-2022 04:48 م

تامر حسني يقدّم نصيحة لمتابعيه

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الوكيل الإخباري-قدم الفنان المصري تامر حسني نصيحة للمتابعين، من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

وأتت نصيحة تامرحسني بشأن إهمال الناس لصحتهم، فقال: متنساش تتوجع عشان تروح تكشف عند دكتور، اتعود انك تكشف على نفسك كل فترة عشان في أمراض خطيرة في أولها بتتلحق".

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وشوّق تامر الحسني المتابعين، للفيلم الجديد، والذي من المقرر أن يعرض في السابع من أيلول/يوليو، من خلال البوستر الحديث، الذي يتضمن صورته فقط، وقد أرفق الصورة التي نشرها بتعليق قال فيه: "استعدووو". وفيلم "بحبك" يلعب بطولته النسائية إلى جانب تامر حسني، هنا الزاهد ويشارك فيه عدد كبير من الممثلين.

 

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