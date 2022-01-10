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الإثنين، 10-01-2022 12:48 م

تامر حسني يكشف بفيديو مؤثر عن حلم طفولته - فيديو

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الوكيل الإخباري - عبّر النجم تامر حسني من خلال مقطع فيديو نشره على تطبيق انستغرام عن امتنانه للنجاح الذي حققه، كاشفاً عن مشهد يعيشه الآن كان في السابق حلم طفولته.

ويظهر في المقطع العفوي النجم المصري وهو يسير بين عشرات الأيادي الممتدة نحوه من محبيه للمسه والسلام عليه، معبراً عن تمتعه باللحظات اللطيفة مع جمهوره وهو يحييهم ويمر بينهم وكتب تعليقاً قال فيه: "المشهد دا كان اكتر مشهد بحلم بيه من وانا صغير تقريباً كنت بشوفه كل شهر بأشكال مختلفه وكنت بسأل نفسي طب يارب انا هتشهر بالشكل دا والناس هتحبني كدا في اي مجال عشان ساعتها كنت بلعب كرة بس كان عندي اصابات كتير بدري على سني ومشاكل مع بعض المدربين اللي مقتنع بيا واللي مش مقتنع بيا فا بيخليني احتياطي موسم كامل ودا شيء محبط لإني كنت مصنف لاعب مهاراتي كويسة".

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