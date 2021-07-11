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الأحد، 11-07-2021 09:30 م

تامر حسني يكشف سرّ سعادته بسبب نجاح فيلمه مش انا

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الوكيل الإخباري - حالة من السعادة يعيشها حالياً النجم تامر حسني، بسبب تحقيق فيلمه الجديد "مش أنا" نجاحات ضخمة على مستوى الإيرادات، وإشادات الجمهور به منذ طرحه بدور العرض.

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إيرادات الفيلم تجاوزت 10 ملايين جنيه بعد الأسبوع الأول من عرضه، وهو رقم أسعد تامر خاصةً و أن نسبة الإشغال بدور العرض السينمائي لا تتعدى ال50% بسبب استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية في مواجهة كورونا، وعلى الرغم من ذلك استطاع الفيلم أن يحصد أعلى إيرادات أسبوعيةفي تاريخ السينما المصرية.


وتفاعل تامر مع متابعيها على انستغرام وكشف لهم تفاصيل جديدة عن ايرادات فيلمه وعلق قائلاً: "الحمدلله في الأسبوع التاني يحقق ايضاً المركز الاول في مصر وجميع الدول العربيه بمجموع ايرادات ما يعادل 111 مليون جنيه مصرياً رغم تقليل شاشات عرضه منذ يومين لإتاحة الفرص لأفلام أخرى (وكل التوفيق لزملائي).

 

ورغم اصداره مع نسبة اشغال 50 ٪؜ التي اصبحت 70٪؜ منذ يومين وجميعها مؤشرات صحيه للفيلم وللصناعه بشكل عام كل الفخر والشرف لما حققه فيلم مش انا بفضل الله ومجهود زملائي الفنانين وجميع صناع العمل شكراً للمهندس محمد ناقرو الموزع الدولي والعالمي للأفلام العربيه اشادتك شرف كبير ليا".

 

"مش أنا" تأليف وبطولة تامر حسني، وحلا شيحة، وماجد الكدواني وإخراج سارة توفيق، هو العمل السينمائي الأول من نوعه الذي يتم تصويره بين مصر والسعودية تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.

المصدر - لها 

 




 

 


 

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