تامر حسني يكشف عن بوستر ألبومه الجديد

الوكيل الإخباري _ شارك الفنان المصري تامر حسني متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" بوستر ألبومه الجديد "خليك فولاذي" الذي يستعد لطرحه خلال أيام .
وظهر تامر من الخلف، إذ يقف هو مواجهاً للجمهور رافعاً يديه.
وارفق الصورة بتعليق قال فيه :"البوم خليك فولاذي، خلال ايام إن شاء الله".
لتنهال عليه التعليقات من متابعيه الذين اعربوا عن حماسهم للالبوم الجديد .
المصدر : الفن
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