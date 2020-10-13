تامر حسني يكشف عن بوستر ألبومه الجديد

الوكيل الإخباري _ شارك الفنان المصري تامر حسني متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" بوستر ألبومه الجديد "خليك فولاذي" الذي يستعد لطرحه خلال أيام .

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وظهر تامر من الخلف، إذ يقف هو مواجهاً للجمهور رافعاً يديه.



وارفق الصورة بتعليق قال فيه :"البوم خليك فولاذي، خلال ايام إن شاء الله".

لتنهال عليه التعليقات من متابعيه الذين اعربوا عن حماسهم للالبوم الجديد .







المصدر : الفن

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