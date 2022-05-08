تامر حسني يكشف عن جزء ثاني لـ فيلم البدلة

الوكيل الإخباري - كشف الفنان المصري تامر حسني عن جزء ثانٍ من فيلم "البدلة".



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وفي التفاصيل علق حسني على صورة من كواليس فيلم البدلة نشرها المخرج محمد العدل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي:"واحشني يا ماندو انت وكل فريق الفيلم العسل دا، ومبروك ليك نجاح مسلسلك ومبروك لكراميلة حبيب قلبي كسر الدنيا السنادي بمسلسله العسل، وإن شاء الله نبسط الجمهور مرة تانية بـ البدلة الجزء التاني".

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