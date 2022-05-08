الأحد 08-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الملك والملكة يتسلمان الاثنين جائزة "الطريق إلى السلام" في نيويورك

الأمانة: 6 آلاف طن نفايات تم رفعها في ليلة العيد

حل نهائي لمشاكل كلمات المرور.. هذه المرة من عمالقة التكنولوجيا!

خسوف كلي للقمر في سماء العالم العربي الأسبوع المقبل

سوق السعودية تواصل مكاسبها وتخالف اتجاه بورصات الخليج

الخارجية: انهاء مشكلة شابين أردنيين في أنجولا

علان: 15% ارتفاع الطلب على الملابس بالعيد

ضبط تاجر مخدرات بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة بالبادية الشمالية

العسعس: معدل قانون ضريبة المبيعات لا يتضمن اي رفع للضرائب

اجتماع ثُلاثي اليوم حول أسعار الدواجن

الأحد، 08-05-2022 01:09 م

تامر حسني يكشف عن جزء ثاني لـ فيلم البدلة

4827736-2007155780


الوكيل الإخباري - كشف الفنان المصري تامر حسني عن جزء ثانٍ من فيلم "البدلة".

اضافة اعلان

 

وفي التفاصيل علق حسني على صورة من كواليس فيلم البدلة نشرها المخرج محمد العدل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي:"واحشني يا ماندو انت وكل فريق الفيلم العسل دا، ومبروك ليك نجاح مسلسلك ومبروك لكراميلة حبيب قلبي كسر الدنيا السنادي بمسلسله العسل، وإن شاء الله نبسط الجمهور مرة تانية بـ البدلة الجزء التاني".

 

الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12_11

أول رد لـ مي عزالدين على خبر خطوبتها من أحمد أبو هشيمة

839834934898349

رسائل متبادلة بين شريهان وإليسا بعد نجاح 'من أول دقيقة'

saudiaalyoum.com_2021-07-06_23-17-42_885365

كريم عبد العزيز يؤدي مناسك العمرة - صورة

download

نتفليكس تقرر التخلي عن مسلسل ميغان ماركل

6217a02e4236040fa4615df4

عمرو دياب ولطيفة وحسن الرداد ينعون ضحايا هجوم سيناء

9455836_1520360611

أنجين ألتان دوزياتان يتعرض لإصابة خطيرة