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الأربعاء، 16-06-2021 04:27 م

تامر حسني ينتهي من تصوير كليب اغنيته الجديدة

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الوكيل الإخباري - أعلن الفنان تامر حسني عن انتهاء تصوير كليب أغنية "أفتح قلبك" وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

و كتب تامر حسني “ صباح الفل علي الكل..لسه مخلص تصوير كليب افتح قلبك ان شاء الله يعجبكم ” 

تفاعل الجمهور مع منشور تامر حسني وقاموا بدورهم بتهنئته بقرب طرح الكليب.

ويستعد الفنان تامر حسني، لطرح أغنية بعنوان “مش تمثال” من فيلمه الجديد “مش انا”، وذلك يوم 23 يونيو.

أغنية “مش تمثال” كلمات الشاعر: محمد القاياتي، والحان: محمد حمزة، وتوزيع: أمين نبيل.

وتمكن برومو فيلم مش انا ، من تحقيق رقم قياسي ليصل إلى 10 ملايين مشاهدة، ودخل البرومو إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب واحتل المركز الـ 7 من أصل 50 مركزا هم الأعلى مشاهدة فى مصر.

البرومو تم طرحه عبر القناة الرسمية للفنان تامر حسنى على موقع يوتيوب، وذلك تمهيداً لعرضه فى دور العرض السينمائية بعد فترة من التأجيل.

تدور قصة فيلم "مش أنا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، والذي يجسده الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، ويحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته.

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المصدر - صدى البلد 

 




 

 


 

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