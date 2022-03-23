تامر حسني ينشر حواراً طريفاً على الـ واتساب

الوكيل الإخباري - نشر الفنان تامر حسني عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه في "إنستغرام" صورة من حوار دار بين شاب وفتاة على تطبيق "واتساب" يعبّر فيه عن حبّه لها، مستخدماً اسم فيلم تامر الجديد "بحبك".



وجاء في الحوار الذي نشره تامر حسني: "إنت عارفة إن أنا اسم فيلم تامر حسني الجديد (ووضع صورة من بوستر الفيلم مكتوب عليها "بحبّك")".

اضافة اعلان

لترد الفتاة: "أنا كمان اسم فيلم تامر حسني الجديد مقتنع إنك اسم فيلم تامر حسني الجديد وعارف مسؤوليتها؟".



ليقول الشاب: "مقتنع وشكلي هبقى كل أسماء أفلام تامر حسني الجديدة، أنتِ عارفة إن فيلمه الجاي اسمه تتجوزيني؟".



لتجيبه الفتاة: "إنت عارف إن فيلمه اللي بعده اسمه "موافقة وحالاً"؟".



وعلّق تامر على هذا الحوار بالقول: "اعتراف جديد برضو عشان لو اترفضنا منبقاش قولنا حاجة، بس الرد مفاجأة، وأنا مبارك في الجوازة دي والفرح عندي".

لها

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة