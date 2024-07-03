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الأربعاء، 03-07-2024 11:06 ص

تامر عاشور يجدد تعاونه مع حسام سعيد في "سلو"

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الوكيل الإخباري- يجدد الفنان تامر عاشور تعاونه مع الشاعر حسام سعيد في أغنية جديدة تحمل اسم "سلو"، على أن يتم طرحها قريباً، ويأتي هذا التعاون بينهما بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيته "خليني في حضنك"، التي حصدت أكثر من 89 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب".

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وستحمل الأغنية القادمة "سلو" ألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع موسيقي هشام البنا. ويشار إلى أن آخر أعمال تامر عاشور الغنائية، هي أغنية "هيجيلي موجوع"، التي طرحت قبل عدة أشهر، وحققت أكثر من 113 مليون مشاهدة، من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري.


وفي سياق متصل، يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفله غداً 4 يوليو (تموز) بالإسكندرية، بالإضافة إلى استعداده لإحياء عدد آخر من الحفلات بين القاهرة والإسكندرية، خلال الشهر المقبل.

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