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الإثنين، 04-04-2022 11:01 ص

تتصدر الترند.. ياسمين صبري الضحية الثانية في رامز موفي ستار - فيديو

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الوكيل الإخباري - إستضاف الممثل المصري ومقدم البرامج رامز جلال الممثلة المصرية ياسمين صبري في برنامجه "رامز موفي ستار".

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وقامت ياسمين بردة فعل هيستيرية بعد شعورها بالخوف حيث كانت تصرخ خائفة، وظهر رامز وهو يرمي عليها الثعابين، عندها صرخت ياسمين قائلة: “كفاية.. مش قادرة استحمل”.

 

وعلق رامز على الحلقة حيث شارك مشاهد من أحداث المقلب عبر صفحته الخاصة وكتب:"رعب وخوف ياسمين صبري من كوبري وتمساح".


وتصدر إسم ياسمين صبري الترند في مواقع التواصل الإجتماعي فور عرض الحلقة وتفاعل المتابعين معها بشكل كبير معلقين على أحداث الحلقة كما وشاركوا مشاهد من الحلقة.

 

 

 

 

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