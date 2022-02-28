الثلاثاء 01-03-2022
الوكيل الاخباري

الملك : نحن بحاجة لبناء الجسور بدلاً من الأسوار

بلدية الجفر تعالج مشكلة حفرة هددت حياة المواطنين

كندا تعلن انتهاك الطيران الروسي لمجالها الجوي

منتدى الرصيفة للثقافة يحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

عائلتان أردنيتان ترويان لـ"الوكيل الاخباري" لحظات مرعبة عاشوها في أوكرانيا وتفاصيل رحلة العبور إلى بولندا

وصول عائلتان أردنيتان إلى بولندا قادمتين من أوكرانيا تمهيداً للعودة إلى المملكة الجمعة - صور

الضمان تكشف عن أعداد المُستفيدين من منافعها التأمينية لشهر كانون ثاني 2022

علماء مناخ يحذرون: تغيُّر المناخ سيؤثر مليارات الأرواح في جميع أنحاء العالم

الصحة تعلن قائمة مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

تأهيل غرفة صفية بمدرسة حي نجيب الأساسية في بلدة الكتة

الإثنين، 28-02-2022 02:21 م

تتويج سالم الحمد بلقب نجم البوليفار

1MBC1MBCIRAQMBC5-BOULEVARDALMAWAHEBFINALE-WINNERSALEMALHAMED_855520_original


الوكيل الإخباري - بعد رحلة فنية استمرت خمسة أشهر، تعرف خلالها المشتركون أكثر على مواهبهم، وعاشوا أحلاماً تجسدت واقعاً.

اضافة اعلان

 

وتحققت خلالها أمنياتهم الفنية في دخول عالم الاحتراف في مدة قصيرة وإنتاج أغان خاصة، وصل المشوار إلى نهايته بتتويج سالم الحمد نجم الموسم الأول من برنامج "بوليفارد المواهب" على MBC1، و"MBC العراق" وMBC5.

 

وقد أعرب الحمد عن سعادته بالفوز بلقب نجم البوليفارد، "بعد فترة 5 أشهر تعبنا خلالها واجتهدنا من أجل الوصول إلى هذا المكان".

 

وتوجّه بالشكر والامتنان إلى الجمهور الذي صوّت له بكثافة ومنحه الفوز في الجولة الختامية إثر تنافسه على اللقب مع أربعة مشتركين، لافتاً إلى أن "ثقتي بالجمهور جعلتني مطمئناً أنه لن يخذلني وسيوصلني إلى الفوز". وتوجّه الحمد إلى أهله ومحبيه بالقول "كنتم خير سند لي، ولن أخذلكم". وأضاف أنه سيعقد اجتماعات مع إدارة "بلاتينوم ريروكردز" للاتفاق على الخطوات التالية، وقال "أشعر أنني بين أياد أمينة".

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة







 




 

 


 

إقرأ ايضا
medium_2022-02-27-85235ea073

دينا الشربيني تشوق جمهورها لمسلسل المشوار

image (2)

شاهد..معجب صعد الى مسرح أصالة في دبي وغنى معها

8OiBj3vIcwjjjufOwi0JmM2pdgcOwaFOQxDRBnHQ

غولدن لاين تستقدم مطرب الغزالة رايقة إلى جوقة عزيزة - صور

carine-rizkalla-fady-charbel-800x549

كارين رزق الله تحسم الجدل بشأن علاقتها بزوجها

وفاة-والدة-الفنانة-فريدة-سيف-النصر-e1617637572439

رسالة من فريدة سيف النصر تثير الجدل حول اعتزالها

samah-samir

أول تعليق لسماح أنور على حالة سمير صبري الصحية