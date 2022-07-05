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الثلاثاء، 05-07-2022 03:22 م

تتويج ملكة جمال الهند 2022-صور

من_هو_صاحب_تاج_العروس


الوكيل الإخباري-توجت الهندية "سيني شيتي" من ولاية كارناتاكا بلقب ملكة جمال الهند 2022 مساء يوم الأحد.

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وبحسب موقع Times of India، قامت ملكة جمال الهند السابقة لعام 2020؛ "ماناسا فاراناسي" من تيلانجانا، بتتويج "سيني" البالغة من العمر 21 عاماً، في الحفل المرصع بالنجوم الذي أقيم في مركز مؤتمرات جيو في مومباي.
أذهلت "سيني شيتي" الجميع بفستانها المعدني الفضي من تصميم الثنائي "روهيت غاندي" و"راهول خانا".

 

 


 


 

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