الثلاثاء 14-06-2022
الوكيل الاخباري
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التربية توضح تفاصيل تطوير مناهج التوجيهي

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اتفاقية تعاون بين الطفيلة التقنية ورابطة علماء الأردن

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جلسة حوارية في المفرق عن الفرص والتحديات التنموية

إطلاق خط جوي جديد بين ميلان وعمان

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بحث الاستعدادات اللازمة في البلقاء لعقد امتحان التوجيهي

الثلاثاء، 14-06-2022 05:18 م

تجربة سينمائية جديدة لـ أمينة خليل

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الوكيل الإخباري-كشفت الممثلة المصرية أمينة خليل عن مشاركتها في فيلم "شقو"، الذي يجري تصويره حالياً وهو من نوع أفلام التشويق والاثارة.

وقالت خليل ان شخصيتها في الفيلم سوف تفاجئ الجمهور. يشارك في بطولة الفيلم الى جانب أمينة خليل كل من الممثلين عمرو يوسف، يسرا، محمد ممدوح وهو من إخراج كريم السبكي.

آخر أعمال أمينة خليل كان في موسم رمضان الماضي في مسلسل "العائدون"، الى جانب الممثلين المصريين أمير كرارة ومحمود عبد المغني، وتدور أحداث العمل حول تنظيم الدولة الإسلامية ومعسكرات التدريب فيها



الفن

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