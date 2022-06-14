تجربة سينمائية جديدة لـ أمينة خليل

الوكيل الإخباري-كشفت الممثلة المصرية أمينة خليل عن مشاركتها في فيلم "شقو"، الذي يجري تصويره حالياً وهو من نوع أفلام التشويق والاثارة.



وقالت خليل ان شخصيتها في الفيلم سوف تفاجئ الجمهور. يشارك في بطولة الفيلم الى جانب أمينة خليل كل من الممثلين عمرو يوسف، يسرا، محمد ممدوح وهو من إخراج كريم السبكي.



آخر أعمال أمينة خليل كان في موسم رمضان الماضي في مسلسل "العائدون"، الى جانب الممثلين المصريين أمير كرارة ومحمود عبد المغني، وتدور أحداث العمل حول تنظيم الدولة الإسلامية ومعسكرات التدريب فيها







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