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الأربعاء، 16-06-2021 09:05 ص

تجربة سينمائية جديدة لميشال حوراني

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الوكيل الإخباري _ كشف الفنان اللبناني ميشال حوراني عن اقترابه من تجربة سينمائيّة جديدة.

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وقال حوراني، أنه سيتواجد في الفيلم الروائي الطويل “وادي المنفى” من إخراج أنّا فاهر المخرجة الأميركية ذات الأصول الإيرانية.

وأشار حوراني الى أنه سيجسّد شخصية مهندس لبناني يتطوّع للعمل في أحد مخيمات النازحين في البقاع.


وأضاف: ألتقي بشقيقتين سوريتين وصلتا الى لبنان هاربتيْن من نار الحرب بعد وفاة والديهما، وأحاول مساعدتهما.


واعتبر حوراني أن هذه المشاركة السينمائية تضعه على خارطة الانتشار العالمي وتؤهله للمشاركة في مهرجانات سينمائية دولية.


المصدر : الإمارات نيوز 


 




 

 


 

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