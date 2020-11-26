تحتفل الممثلة سامية الجزائري بعيد ميلادها الـ 74

الوكيل الاخباري- تحتفل الممثلة السورية سامية الجزائري بعيد ميلادها ورغم بلوغها سن الـ74 إلا أنها لا زالت تشارك بنشاط في الأعمال التمثيلية.

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وبهذه المناسبة نشرت الممثلة السورية من أصل فلسطيني فداء الكبرا صورة بدت فيها وهي تقبل الجزائري وعلقت عليها :"كل سنينك صحة وسعادة ياسمسومة ياروحي انت اشتقتلك وكل يوم بشوفك اصلا الله يجمعنا بعمل مع بعض عملين كنت فيون معك وتعلمت منك كتير مرسوم عائلي وفتنة زمانها انت سيدة الكوميديا الحلوة يلي بتنور عتمتنا الله يطول بعمرك ويعطيكي الصحة والسعادة".



أما شقيقتها الممثلة السورية صباح الجزائري فعايدتها على طريقتها ونشرت سامية الجزائري على خاصية الستوري صورة نشرتها شقيقتها لها وكتبت عليها حبيبة قلبي.

المصدر: الفن

























