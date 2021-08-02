تحت شعار تسعيناني حميد الشاعري و هشام عباس يشعلان الساحل الشمالي - صورة

الوكيل الإخباري - أحيا النجمان حميد الشاعري وهشام عباس أقوى سهرة غنائية في الساحل الشمالي داخل "سيدي بو" في محيط العلمين الجديدة، ضمّت أشهر ما تألقا به من أغنيات خلال فترة التسعينيات تحت عنوان "تسعيناتي"، وكان الحفل كامل العدد.



افتتح حميد الشاعري الحفل بأغنية "جلجلي" وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب.. بعدها وجّه تحية للجمهور ثم واصل فقرته بالعديد من أغانيه المتميزة منها "من عيونك"، "يا أم الفستان"، "روح السمارة" و "على مين" و"يا أم العيون السودة".. وغيرها ممن تفاعل معها الحضور.

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كذلك حرص الشاعري في ختام فقرته على تقديم الفنان هشام عباس للجمهور وشاركه تقديم أغنية "عيني" وسط المزيد من أجواء الإثارة.



بينما اختتم هشام عباس الحفل حتى طلوع شمس صباح اليوم التالي بأغاني "يتربي في عزو"، "كده رضا"، "ساعة لقلبك يا جميل" وغيرها.



تميز الحفل بأجواء الفخامة والرقي من حيث التنظيم للمنتج وليد منصور، بالإضافة إلى الحضور من الصفوة والمشاهير.





المصدر - نواعم