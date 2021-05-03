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الإثنين، 03-05-2021 11:40 ص

تحسّن حالة دلال عبد العزيز الصحية وسمير غانم على أجهزة التنفس الاصطناعي

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الوكيل الاخباري - كشف مصدر مقرب من الفنانة دلال عبد العزيز تطورات الحالة الصحية لها في مستشفى العزل بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

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وقال المصدر إن حالتها الصحية تتحسن بعد انخفاض درجة حرارتها ولكنها ما زالت مستمرة في جلسات الأوكسجين، وما زالت موصولة بأجهزة التنفس الصناعي.


من ناحية أخرى، كشفت المصادر أن النجم سمير غانم لا يزال موضوعاً على أجهزة التنفس الصناعي وسط تضارب الأنباء عن إصابته بقصور في الكلى وليس فيروس كورونا.

وأصيبت دلال عبد العزيز بفيروس كورونا أثناء تصوير مسلسل "عالم موازي" وكانت تعاني من صعوبة في التنفس منذ خمسة أيام تقريباً، ومنذ نقلها لأحد مستشفيات طريق السويس، تخضع لجلسات أوكسجين بعد انخفاض نسبة الأوكسجين في الدم.


وتشارك دلال في دراما رمضان الموسم الحالي بمسلسل "ملوك الجدعنة" وشهدت الحلقة 18 مشهدا مؤثراً بوفاة "الحاجة عطية - دلال عبد العزيز"، التي ودعت ابنها "سرية - عمرو سعد" ونظرت إلى السماء وابتسمت وهي تتحدث عن جمال ما ترى في لحظاتها الأخيرة.

 

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