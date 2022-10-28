الجمعة 28-10-2022
الوكيل الاخباري

الأمن يكشف عن إجراءات حماية مباراة الفيصلي والوحدات

مقتل 31 شخصا في فيضانات وانهيارات أرضية بجنوب الفلبين

المركزي الروسي يتخذ قرارا حول سعر الفائدة متوافقا مع التوقعات

تركيا.. تحييد 13 من وحدات حماية الشعب الكردية شمال سوريا

أسعار الذهب الجمعة في الأردن

محاولة تفجير في مدينة شيراز الإيرانية

تعرف على أسعار الذهب عالميا

الصين تطوير مركبة جوية ترفرف آليا تعمل لمدة طويلة

ماسك يكمل صفقة الاستحواذ على تويتر

شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس

الجمعة، 28-10-2022 02:18 م

تداول تسجيل صوتي لشيرين عبد الوهاب بشكل واسع على مواقع التواصل

452690


الوكيل الإخباري - لا تزال أزمة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تتصدر اهتمامات الساحة الفنية والمتابعين.

وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل واسع، تداول تسجيل صوتي قديم للفنانة المصرية تؤكد فيه أنها مظلومة.

وشددت شيرين في المداخلة التي انتشرت بكثافة مؤخراً، على أنها ارتكبت خطأ عن غير قصد، متحدثة في الوقت نفسه عن "مؤامرة" أحاطت بها.

اضافة اعلان

 

وهذا التسجيل يعود للعام 2019 بعدما قالت في حفلة في البحرين "من يتكلم في مصر يدخل السجن"، لتعود لاحقاً وتعتذر وتوضح ما قصدته في مداخلة هاتفية لها مع الاعلامي المصري عمرو اديب ضمن برنامجه "الحكاية".

 

لبنان 24 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202011131826206330950

فنانة سورية شهيرة تكشف عن تشوه وجهها- صورة

7304623_1666893299

هل تذكرون طفلَي "جميل وهناء".. هكذا أصبحا بعد أعوام

2022-638023830873879614-387

أحمد سعد يطرح اغنية 'لية بداري' - فيديو

426710Image1

مصدر طبي يؤكد تحسن حالة شيرين الصحية

d-68-جومانا-مراد-تقتحم-عالم-الغنا-وتؤكد-صوتي-لا-يشبه-أصالة

جومانا مراد تتجه الى الغناء

main_image63599a525ff96

نانسي عجرم تفقد توازنها وكادت أن تسقط أرضا - فيديو

أخبار متعلقة
385687_55_1666357161

رسميا.. إلغاء حفل شيرين عبد الوهاب بالكويت

ش

فيديو - الفنانة شيرين تعلق على تعاطي المخدرات

سارة-الطباخ

من هي سارة الطباخ التي ظهرت بقضية 'ضرب' شيرين؟

1903381_0

مصر تعلق على الحالة الصحية للفنانة شيرين عبد الوهاب-فيديو

12-12-21-390034153

نجوم الفن يوجهون رسائل صوتية للفنانة شيرين

شر

بيان تحذيري من أسرة الفنانة شيرين عبد الوهاب