تداول تسجيل صوتي لشيرين عبد الوهاب بشكل واسع على مواقع التواصل

الوكيل الإخباري - لا تزال أزمة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تتصدر اهتمامات الساحة الفنية والمتابعين.



وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل واسع، تداول تسجيل صوتي قديم للفنانة المصرية تؤكد فيه أنها مظلومة.



وشددت شيرين في المداخلة التي انتشرت بكثافة مؤخراً، على أنها ارتكبت خطأ عن غير قصد، متحدثة في الوقت نفسه عن "مؤامرة" أحاطت بها.

اضافة اعلان

وهذا التسجيل يعود للعام 2019 بعدما قالت في حفلة في البحرين "من يتكلم في مصر يدخل السجن"، لتعود لاحقاً وتعتذر وتوضح ما قصدته في مداخلة هاتفية لها مع الاعلامي المصري عمرو اديب ضمن برنامجه "الحكاية".

لبنان 24