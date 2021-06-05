تدهور الحالة الصحية للفنان السعودي خالد سامي

الوكيل الإخباري _ كشفت عائلة الفنان السعودي خالد سامي عن توقف قلبه عن الخفقان مرّات عدة قبل أن تنجح محاولات إنعاشه وتعيد إليه النبض مجدداً.



وغرّد تركي نجل الممثل الخليجي عبر حسابه في موقع “تويتر”: “اليوم كنت بفقد أبوي وربي لطف الحمدلله… وقّف عنده القلب ورجع بعد خامس محاولة لإنعاشه وإنقاذ حياته والحمد لله رجع القلب ينبض”. وأضاف: “لكن الآن والدي غايب عن الوعي بانتظار النتائج والله يعدّيها علينا على خير… ما في كلام يوصف مشاعري حالياً لكن والدي بأمسّ الحاجة لدعواتكم”.

اضافة اعلان



وشاركت والدته عائدة العتيبي تغريدة ابنها وأرفقتها بالتعليق: “الحمد لله على كل حال… اللهم إني اسألك الرضا بما قسمته لنا واسألك يا الله برحمتك وقدرتك أن تشفي خالد سامي وجميع مرضى المسلمين… آمين”.



وكان خالد سامي قد تعرّض لوعكة صحيّة في أواخر شهر رمضان الماضي، وأُدخل على أثرها إلى قسم العناية المركّزة.



