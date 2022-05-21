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السبت، 21-05-2022 02:19 م

تدهور الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

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الوكيل الإخباري-كشف إبن الممثل المصري عبد الرحمن أبو زهرة أن حالة والده الصحية لم تعد بخير، خصوصاً انه يعاني من التهاب رئوي حاد، وقد تم نقله الى العناية المركزة في وقت ان الاطباء يرون انه من الصعب ان يخضع لاي عملية جراحية لانه يفقد وعيه بين الحين والاخر.

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وتابع مشيرا الى ان ابو زهرة يستعين باجهزة التنفس الاصطناعي لان الالتهاب في الرئتين يزيد على الرغم من ان وضعه سابقاً كان مستقرا وكان قد نقل الى منزله قبل بضعة ايام لكن يبدو انه عانى في الساعات الماضية من انتكاسة كبيرة.

الفن

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