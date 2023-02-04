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السبت، 04-02-2023 04:19 م

تدهور الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر ونقله للعناية المركزة

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الوكيل الإخباري- عاد الموسيقار المصري حلمي بكر إلى العناية المركزة مرة أخرى، بعد أن تدهورت حالته الصحية بشكل مفاجئ وتورمت قدمه مرة أخرى.

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وكشف المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية محمد عبد الله عن تطورات حلمي بكر الصحية موضحاً انخفاض نسبة الأكسجين في دمه بشكل مفاجئ أدت إلى نقله للعناية المركزة كونه يعاني من ضعف في عضلة القلب، لكن تحسنت حالة قدمه بعد عودته للعناية مرة أخرى.


وكان نقل حلمي بكر إلى المستشفى في الأيام الماضية، بعد أن تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال الفترة الأخيرة؛ أدت إلى احتباس المياه بقدمه، وحدوث بعض التدهور والمشاكل في الكلى، وسُرعة بضربات القلب.

 

زهرة الخليج

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