تدهور الحالة الصحية لوالدة رضوى الشربيني بعد اصابتها بكورونا!

الوكيل الاخباري - كشفت جيلان عاصم ابنة خالة الإعلامية رضوى الشربيني عن تدهور الحالة الصحية لخالتها والدة رضوى بعد دخولها العناية المركزة إثر إصابتها بفيروس كورونا.

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وأكدت من خلال منشور لها على حسابها الخاص بـ"فيسبوك" وضعها على جهاز التنفس الصناعي مطالبة الجميع بتكثيف الدعاء لها قائلة: "نحن لا نملك إلا الدعاء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك يا خالتو هالة ويعافيك من كل سوء، برداء الدعاء المكثف بإخلاص وصدق بالشفاء العاجل، خالتو هالة على جهاز التنفس الصناعي في رعاية العزل، كورونا".



وكان الإعلامي خيري رمضان قد أعلن في برنامجه "حديث القاهرة" عن إصابة رضوى الشربيني ووالدتها وأطفالها بكورونا، وذلك بعد أن أجرت مسحة هي وأفراد عائلتها وظهرت نتيجتها إيجابية.



وكشف مصدر مقرب من العائلة أن شقيق رضوى الشربيني انضم إلى قائمة المصابين، فيما تم نقل والدتها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات، وذلك نظرًا لانخفاض نسبة الأوكسجين في رئتيها والدم بنسبة كبيرة جدًا.



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