تدهور الحالة الصحية لوالدة منة شلبي بعد تعرضها لإهمال طبي

الوكيل الإخباري - بعد ما توجهت الفنانة منة شلبي إلى قسم شرطة ثاني الغردقة لتحرير محضر ضد ممرضتين اتهمتهما بالإهمال في رعاية حالة والدتها الفنانة المعتزلة زيزي مصطفى.

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التي كانت تعاني من جرح، إذ استخدمتا المياه الساخنة بدلًا من الدافئة، مما أدى إلى تدهور حالة الجرح والتسبب في تقيحه، كشفت منة عن تفاصيل الحالة الصحية لوالدتها، في تصريحات صحافية قائلة: "ماما تعبت الممرضات أهملوا وعملتلهم محضر"، وطالبت الجمهور بالدعاء لوالدتها بالشفاء حتى تتجاوز أزمتها الصحية الحالية مضيفة: "هي بقت أحسن.. أدعولها"

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