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الثلاثاء، 12-01-2021 11:02 ص

تدهور صحة فنان شاب شهير ووضعه على جهاز التنفس إثر إصابته بكورونا- صور

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الوكيل الاخباري - أعلن تقرير لبرنامج Trending أنه تم نقل الفنان اللبناني ناجي الأسطا إلى المستشفى بعد معاناته من مضاعفات شديدة جراء التقاطه عدوى فيروس كورونا المستجد.

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ويأتي هذا بعد كشف إصابته بأيام قليلة وعلم أن حالته الصحية مستقرة. كذلك أشار موقع ET بالعربي نقلاً عن مصدر مقرب من الفنان قوله إنه تم نقله إلى المستشفى بعد سوء حالته الصحية ومعاناته من ضيق في التنفس.


وأضاف أنه لم يتم التمكن من إيجاد سرير شاغر له بسبب اكتظاظ المستشفيات بالمرضى إثر ارتفاع أعداد مصابي كورونا في لبنان. وتابع انه تم وضعه على جهاز للتنفس الصناعي بعد تراجع مستوى الأكسجين في جسمه. ونقل المصدر للموقع عن الطبيب قوله إنه يحتاج إلى 48 ساعة حتى تتحسن حالته بشكل تدريجي.

ويشار إلى أن الفنان أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد في تغريدة نشرها على حسابه على "تويتر" وكتب فيها: "نتيجة فحص الـPCR طلعت من كم يوم إيجابية. وبلغت كل المقربين اللي خالطتهن. فترة صعبة وبتمرق على خير ان شاء الله. انتبهوا كتير على حالكن".


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