تراجع ايرادات فيلم "عمهم" و "تحت تهديد السلاح " بالصدارة في مصر

الوكيل الإخباري-تدنى الفنان محمد إمام قائمة إيرادات شباك التذاكر في مصر ، بفيلم عمهم، أمس السبت الموافق 3 ديسمبر، بينما تصدر الفنان حسن الرداد القائمة بفيلم تحت تهديد السلاح مع الفنانة مي عمر وشيرين رضا.



إيرادات شباك التذاكر بالأمس في مصر

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فيلم تحت تهديد السلاح حقق 115،689 جنيه

فيلم فضل ونعمة حقق 96،017 جنيه

فيلم هاشتاج جوزني حقق 73،170 جنيه

فيلم كيرة والجن حقق 24،452 جنيه

فيلم بحبك حقق 20،469 جنيه

فيلم عمهم حقق 15،114 جنيه



ويصبح إجمالي إيرادات الأفلام بالأمس في شباك التذاكر 344،919 جنيه، وذلك حسبما أكد مدير التوزيع السينمائي محمود الدفراوي.

القاهرة24

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