تركي آل الشيخ في برنامج المقالب الجديد مع رامز جلال!.. شاهد

الوكيل الاخباري - شارك تركي آل الشيخ المستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس مجلس إدارة "الهيئة العامة للترفيه" في السعودية، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، مقطع فيديو من كواليس برنامج المقالب رامز عقله طار" الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال.

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وظهر المستشار السعودي في المقطع المصوّر جالساً على كرسي في حين التقطت عدسة الكاميرا ظهره فقط، قبل أن يسأل رامز جلال رجلاً آلياً: "خمن، من معنا اليوم؟"، فيجيب الـ"روبوت": "بالتأكيد أبو ناصر"، في إشارة لتركي آل الشيخ.



وكتب آل الشيخ في التغريدة: "في قلب الرياض عاصمتنا الحبيبة ... وفي شهر رمضان المبارك ... وعلى قناة mbc ... انتظروا رامز عقله طار برعاية هيئة الترفيه".



وعلّق رامز جلال على التغريدة: "لأول مرة في غرفة الأسرار، معانا معالي المستشار مع رامز اللي عقله طار".



وهدّد الإعلامي المصري عمرو أديب رامز جلال قائلاً: "لو رامز قرب لمعاليك احنا حنهد المحطه كلها على دماغه"، ليرد آل الشيخ: "حيوحشنا رامز".

لها