الأربعاء 14-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

قضية مستشفى السلط .. رفض طلب متهمين الإفراج عنهم

ثلاثينية تستنجد : أريد طرفا اصطناعيا ولا أملك الطعام

تحرير 83 مخالفة لتجاوز السقوف السعرية للدجاج

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على ارتفاع

فاتورة مياه خيالية لمنزل في إربد

مفرقعات تثير استياء أهالي مخيم الحسين

تحويلات مرورية في عمان خلال يومين

الصحة العالمية: انخفاض إصابات كورونا مقارنة بالأسبوع الماضي في الأردن

التربية : اختبار التقييم إجباري للطلبة

جلسة تتعلق بقضية مستشفى السلط اليوم

الأربعاء، 14-04-2021 12:14 م

تركي آل الشيخ يتصدر مسلسلات رمضان في اليوم الأول بمشهدين مفاجئين

4446314_1588231918


الوكيل الاخباري - تصدر اسم رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عددا من مسلسلات رمضان ومحرك البحث "غوغل"، بعد أن جاء ذكر اسمه في الحلقة الأولى من مسلسلين.

اضافة اعلان

جاء ذكر تركي آل الشيخ، في مسلسل "ستديو 21" الذي يعرض على شاشة قنوات MBC، ويقدم عدداً من الاسكتشات الكوميدية ويستعرض أحداثه داخل الاستديو ومكاتب قناة فضائية في قوالب كوميدية.


وقلد الفنان خالد فراج شخصية تركي آل الشيخ في أكثر من مقلب وتصدر اسمه الترند السعودي فور ظهور هذه اللقطات، وعلق المستشار تركي آل الشيخ على حسابه فى تويتر ساخراً :"حبيبي خالد الفراج.. حنوحش بعض".

 

المرة الثانية لظهور المستشار تركي آل الشيخ جاءت في مسلسل "ملوك الجدعنة" في حوار بين نجمي المسلسل يوسف شعبان وعمرو سعد.


الحوار بين بطلي العمل جاء حول افتتاح مشروع وعدم توافر الأموال اللازمة لذلك ليرد عليه يوسف شعبان: "فاكر نفسك تركي آل الشيخ"، ليكون الحوار بينهما أنه لن يشتري نادي ألميريا الإسباني بهذا المشروع في ظل الظروف المادية بينهما.


مسلسل ملوك الجدعنة من بطولة عمرو سعد، ومصطفى شعبان، وياسمين رئيس، ورانيا يوسف، وغيرهم، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
684

أول تعليق من محمد إمام على ظهوره في مسلسل 'الاختيار 2'

1404293092_1404294506475774000

صباح الجزائري تُحدث ضجة بتصريحاتها عن 'باب الحارة'

ab8f18f03e16c254acd342bb1685ba39

الفنانة أمال ماهر تفاجئ الجميع بإعلان خطوبتها ببث مباشر.. شاهد

BeFunky-collage23422167-7-1110x564

بعد غياب 19 عاما.. شريهان تتصدر مواقع التواصل بإعلان يحكي معاناتها.. فيديو

435732Image1

هاني مهنا يكشف تطورات حالته الصحية بسبب كورونا

19_2021-637539377904382498-438

رامز جلال يسخر من أحمد سعد بعد حلقة 'رامز طار عقله'.. شاهد

أخبار متعلقة
b0a7dd9df1400f56e21926aa33bd6c82

أصالة تكشف دخولها الطارئ إلى المستشفى.. صورة

2021_3_8_17_31_36_834

إصابة ابن الفنان أحمد السقا بفيروس كورونا

304327_55_1612542328

أول تعليق من حورية فرغلي بعد العملية الخطيرة.. فيديو

6627816-788711281

مفاجأة غير متوقعة من الفنان ناصيف زيتون لجمهوره.. فيديو

BeFunky-collage - 2020-12-17T100609.890

الفنانة هيا الشعيبي تحذّر حلا الترك في قضية والدتها.. فيديو

0cde39a6d274b666a39874d1b0d4686f

وفاة فنانة مصرية شابة شهيرة إثر أزمة قلبية مفاجئة.. صور