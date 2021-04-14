تركي آل الشيخ يستذكر الراحل حاتم علي.. هذا ما قاله!

الوكيل الاخباري - تذكر رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ المخرج السوري الراحل حاتم علي.

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وقال في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، "اشتقت للمسلسلات التاريخية الجميلة... الله يرحمك يا حاتم علي".



قدم حاتم علي عددا كبيرا من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية منها مسلسلات "الزير سالم"، "صلاح الدين الأيوبي"، "صقر قريش" عام 2002 ، "ربيع قرطبة" 2003، "ملوك الطوائف" عام 2005، "الملك فاروق" عام 2007 ، و"عمر" عام 2012.

ورحل المخرج البارز حاتم علي عن عمر ناهز 58 عاما، نتيجة تعرضه لأزمة قلبية، وكان آخر ما أخرجه الراحل مسلسل "أهو ده اللي صار" الذي عُرض في 2019، بينما أخرج قبله مسلسل "كأنه إمبارح" وعرض في 2018.



أشتقت للمسلسلات التاريخية الجميلة ... الله يرحمك ياحاتم علي 🙏🏻❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) April 14, 2021