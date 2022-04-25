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الوكيل الاخباري

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الإثنين، 25-04-2022 01:05 م

تركي آل الشيخ يكشف عن بوستر وبرومو أول مسلسل من تأليفه

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الوكيل الإخباري - تشارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية مع متابعيه البوستر الدعائي لمسلسل "الثمانية" وهو أول مسلسل من تأليف المستشار تركي آل الشيخ.

العمل بطولة آسر ياسين وخالد الصاوي ومحمد علاء وريم مصطفى ومحمود البزاوي وحنان سليمان وفيه ظهور خاص للممثلين محمد ممدوح وغاده عادل والعديد من النجوم العرب والأجانب.

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والمسلسل من إخراج أحمد مدحت، وتمت الاستعانة على أعلى مستوى في التصوير والصوت والخدع البصرية والموسيقى التصويرية وتصميم البوستر الدعائي والبرومو التشويقي.


وسيعرض العمل قريبًا وحصرياً على منصة شاهد وقنوات mbc.

 

 

 

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