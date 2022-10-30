الأحد 30-10-2022
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الأحد، 30-10-2022 08:01 ص

تسجيل صوتي لشيرين عبد الوهاب ينفي كل الشائعات

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الوكيل الإخباري - نفت معلومات خاصة لموقع الفن الاكاذيب التي دارت حول وفاة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في مستشفى الادمان والتأهيل النفسي الذي تخضع للعلاج داخله في مصر، و قالت المعلومات أن النجمة لم تتوفى ولم تهرب مع زوجها السابق الفنان المصري حسام حبيب و أساساً هي غير مجبرة قانونياً على البقاء في المركز الطبي و بل أن الاقامة غير طوعية .

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وأفادت المعلومات ان شيرين عبد الوهاب انكرت كل الشائعات حول دخولها في غيبوبة من خلال تسجيل صوتي و نفت ان يكون حسام حبيب متورط في قضية مخدرات، و من خلال هذا التسجيل نفت النجمة كل الاقاويل التي ترددت عن أزمتها الحالية .

 

الفن 

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