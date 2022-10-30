تسجيل صوتي لشيرين عبد الوهاب ينفي كل الشائعات

الوكيل الإخباري - نفت معلومات خاصة لموقع الفن الاكاذيب التي دارت حول وفاة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في مستشفى الادمان والتأهيل النفسي الذي تخضع للعلاج داخله في مصر، و قالت المعلومات أن النجمة لم تتوفى ولم تهرب مع زوجها السابق الفنان المصري حسام حبيب و أساساً هي غير مجبرة قانونياً على البقاء في المركز الطبي و بل أن الاقامة غير طوعية .



اضافة اعلان

وأفادت المعلومات ان شيرين عبد الوهاب انكرت كل الشائعات حول دخولها في غيبوبة من خلال تسجيل صوتي و نفت ان يكون حسام حبيب متورط في قضية مخدرات، و من خلال هذا التسجيل نفت النجمة كل الاقاويل التي ترددت عن أزمتها الحالية .



الفن