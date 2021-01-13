تسجيل نادر لعبد الحليم حافظ يكشف سرّ الحزن في صوته وأغنياته

الوكيل الاخباري - تستعيد الحسابات الناشطة على المواقع بين الحين والآخر مقاطع وصوراً نادرة تؤخذ من أرشيف المشاهير الراحلين والأحياء. وفي هذا السياق تذكر عدد من الناشطين على هذه الحسابات الفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ من خلال تسجيل صوتي خاص.

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وفيه كشف بصوته السبب الذي يكمن خلف طابع الحزن الذي يسيطر على الكثير من أعماله.

وقال إنه تلقى هذا السؤال مرات كثيرة وإن السبب قد يرتبط بنشأته حيث عاش يتيم الأب والأم. وأضاف أن هذا أثر إلى حد بعيد على شخصيته.

وتابع أن من يعيش حالة الحرمان من حنان الأم وعطف الأب يبقى حزيناً غالباً وخصوصاً في حال رأى أن لدى الأطفال الآخرين أمهات وآباء.



وقال: "الإنسان اللي بيعيش محروم من حنان أمه وعطف أبوه اعتقد إنه بيعيش حزين وخصوصا إذا شاف إنه يعني في أطفال كتير عندهم أم وأب".



كما كشف أسباباً أخرى لحزن أغنياته وعلق: "الحاجة التانية يمكن لطبيعة صوتي ربنا خلقها كده. الحاجة التالتة أنا شخصياً أعتقد إن الحب دايماً فيه حزن وأنا دايماً بغني أغاني حب".

لها

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