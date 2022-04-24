تسريبات الحلقة الأخيرة من مسلسل كسر عضم

الوكيل الإخباري - بعد وفاة عدة شخصيات في المسلسل السوري كسر عضم الذي يحظى بنسبة مشاهدة عالية، مازحت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المتابعين بمنشور طريف بعنوان "تسريبات الحلقة الأخيرة من كسر عضم".

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وجاء في المنشور المتداول صورة "مقبرة" في إشارة إلى وفاة جميع شخصيات العمل في الحلقة الأخيرة، وسط تكهنات من المتابعين حول الأحداث المقبلة.

ورغم الاشادات بالمسلسل إلا أن البعض اعتبر أن الأحداث بدأت تصبح صادمة تدريجياً خاصة مع وفاة العديد من الشخصيات الرئيسية، وكان من بين التعليقات الطريفة للمتابعين: "كسر عضم تحول لفيلم هندي بامتياز"، "رح يطلع بالأخير النسخة السورية لمسلسل الحفرة".



ويتصدر مسلسل "كسر عضم" حديث رواد مواقع التواصل في كل حلقة من حلقاته، والعمل من تأليف علي معين صالح وإخراج رشا شربتجي.

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