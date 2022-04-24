الأحد 24-04-2022
الوكيل الاخباري

حقيقة وجود مطعم يبيع لحم الحمير في الأردن

تراجع الاستثمار الأجنبي المتدفق للأردن

الأوقاف: العمل جارٍ على فرز طلبات الحج ومن المُبكر الحديث عن القرعة

وزارة الثقافة: تأجيل الفعاليات الثقافية ضمن "رمضانيات" اليوم

كيف يتم احتساب تعويض الدفعة الواحدة لمن يرغب بسحب اشتراكات الضمان ؟

انتخاب رؤساء مجالس المحافظات - أسماء

العمل ترد على نقابة عاملات المنازل حول تأخير معاملات الاستقدام

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل وتهريب

3 إصابات بحريق مصنع بلاستيك في الزرقاء

ضمان الاستثمار: استقرار تصنيف الأردن السيادي حول B

الأحد، 24-04-2022 12:52 م

تسريبات الحلقة الأخيرة من مسلسل كسر عضم

مسلسل-كسر-عضم-18


الوكيل الإخباري - بعد وفاة عدة شخصيات في المسلسل السوري كسر عضم الذي يحظى بنسبة مشاهدة عالية، مازحت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المتابعين بمنشور طريف بعنوان "تسريبات الحلقة الأخيرة من كسر عضم".

اضافة اعلان

 

وجاء في المنشور المتداول صورة "مقبرة" في إشارة إلى وفاة جميع شخصيات العمل في الحلقة الأخيرة، وسط تكهنات من المتابعين حول الأحداث المقبلة.

 

ورغم الاشادات بالمسلسل إلا أن البعض اعتبر أن الأحداث بدأت تصبح صادمة تدريجياً خاصة مع وفاة العديد من الشخصيات الرئيسية، وكان من بين التعليقات الطريفة للمتابعين: "كسر عضم تحول لفيلم هندي بامتياز"، "رح يطلع بالأخير النسخة السورية لمسلسل الحفرة".


ويتصدر مسلسل "كسر عضم" حديث رواد مواقع التواصل في كل حلقة من حلقاته، والعمل من تأليف علي معين صالح وإخراج رشا شربتجي.

 

 

الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
343838_0

نادين نجيم تعود بالجزء الثاني من صالون زهرة قريبا على منصة شاهد

1050323705_0_0_3071_1728_1920x0_80_0_0_4f6201e7fb8ec31fc9adaa2223ca737d

فان دام يعلق على مشاركته في برنامج رامز موفي ستار - صورة

7364718_1650795983

توفيق إسكندر يتعرض لوعكة صحية

maxresdefault

القضية 404 أول مسلسل مصري أبطاله من ذوي الهمم

98788

بعد موجة الإنتقادات التي نالته ويل سميث يسافر الى الهند

5410339_1519663501

سعد رمضان بصورة على دراجته النارية

أخبار متعلقة
وفاة-سمية-الخشاب-1650750212

الموت يفجع الفنانة سمية الخشاب

10870611-1954459884

الموت يفجع الفنانة احلام

5862286-355717181

ابنة سامي العدل تكشف تفاصيل وفاته في رمضان - صورة

191335250_297290028613882_241507775050547169_n

صدمة متابعين مسلسل كسر عضم بعد نهاية شخصية ريان

cfc9f53b651490bf4a09af00b436b50f

وفاة فنانة مصرية مشهورة - صورة

0000000000

أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان أحمد بدير