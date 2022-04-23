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السبت، 23-04-2022 05:19 م

تسريبات: فان دام لم يتعاون مع رامز جلال ومن ظهر شبيهاً له

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الوكيل الإخباري - انتشرت اخبار صادمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أن الشخص الذي ظهر في برنامج رامز جلال ليس جان كلود فان دام النجم العالمي بل شبيهًا له.اضافة اعلان


وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبر أن رامز جلال لم يتعاون مع فان دام والحقيقة من كان متواجدًا هو دوبلير أو ما يعرف بـ شبيه الممثل الذي يستخدم في المسلسلات من أجل تأدية بعض المشاهد الخطرة.

ولم يتم تاكيد هذه المعلومة حتى الان لكن في حال كانت صحيحة فإنها ممكن ان تطيح بمستقبل النجم المصري بعد سنوات على برامج المقالب التي اشتهر بها.

وكان قد صدم النجم العالمي فان دام الجمهور بعد قيامه بحذف جميع صوره التي تجمعه مع رامز جلال، وقام مدير أعماله بإثارة الجدل بتعليقه من خلال صورة نشرها عبر فيسبوك

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