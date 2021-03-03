تسريبات لبرنامج رامز جلال الجديد

الوكيل الاخباري - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة خاصة بأفيش برنامج الفنان رامز جلال الجديد، والذي ينتظر الجمهور عرضه خلال موسم رمضان 2021، بعنوان "رامز مريض نفسي".

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إلا أن مصدراً من داخل قنوات mbc كشف في تصريح صحافي أن هذا البوستر مزيّف وليس حقيقياً، وبالطبع ليس البوستر الرسمي للبرنامج الذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وكان رامز قد خضع خلال الفترة الماضية للمحاكمة بتهمة سرقة فكرة أحد برامجه للمقالب، حيث ادّعت إحدى الكاتبات أنه سرق منها الفكرة بعدما عرضتها عليه وفوجئت بأن البرنامج تم تنفيذه بالفعل بدون الرجوع إليها، لكن المحكمة برّأت رامز من تهمة السرقة.



يُشار إلى أن رامز جلال استأنف أخيراً تصوير فيلمه الجديد "هيكل عظمي" الذي تشاركه في بطولته غادة عادل. ويُذكر أن آخر أعماله كان فيلم "رغبة متوحشة"، والذي شاركه في بطولته: ريهام حجاج ومحمد ثروت وبيومي فؤاد، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه في دور السينما.





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