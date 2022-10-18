الثلاثاء 18-10-2022
الوكيل الاخباري

كريشان يؤكد أهمية إقامة مشروعات تنموية في البلديات بالشراكة مع القطاع الخاص

مجلس الأمة الكويتي يختار أحمد السعدون رئيسا له

الاحتلال يواصل حصاره العسكري على نابلس لليوم الثامن على التوالي

إحالة مالك أحد المقاهي للمدعي العام بعد استخدامه صور النقد للدعاية للمقهى

التوثيق الملكي يدعو الى عقد معرض سنوي للوثيقة العربية

مُلصق حراري جديد على صفائح زيت الزيتون للحد من الغُش (نقيب المعاصر)

الحكومة: خطة تنفيذية لوقف هدر الغذاء في المملكة

قتلى وجرحى بحادث سقوط منطاد سياحي في تركيا

اطلاق برنامج تدريبي مجاني في الأمن السيبراني

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية خارجية في عدد من التخصصات

الثلاثاء، 18-10-2022 10:20 ص

تسريب تسجيل صوتي لحسام حبيب ورد فعل صادم حول ازمته مع شيرين -فيديو

2021_6_30_22_3_28_799


الوكيل الإخباري - تداول رواد السوشال ميديا في الساعات الماضية تسجيل صوتي مسرب لـ حسام حبيب، طليق الفنانة شيرين عبد الوهاب ، قال فيه : شيرين دي أكبر غلطة في حياتي، واتصدمت فيها صدمة عمري، ومش عايز أسمع اسمها تاني ولا عايز أشوفها في حياتي تاني، وتنسى إنها عرفت واحد اسمه حسام في حياتها.

وكانت قد تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب منصات البحث بعد قيام شقيقها باحتجازها في المستشفى لعلاجها من ادمان المخدرات وفقاً لما اعلنه في تصريحات صحفية عدة حيث قال :"  أختي تنهار وتمر بحالة صعبة، ولو رقبتي هتطير وآخر يوم في عمري مش هخرجها من المستشفى إلا إذا أصبحت بصحة جيدة، وهي تتعرض لعصابة مكونة من حسام حبيب وسارة الطباخ، وانضحك عليها وتنازلت عن جميع المحاضر ضد حسام حبيب على رغم أن الأخير لم يتنازل عن أي محضر ضدها.

ونقل موقع جرس المختص باخبار النجوم مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على " انستغرام "  للتسجيل الصوتي المتداول

اضافة اعلان

 

 

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Screenshot_56 (3)

محمد الشرنوبي يكشف السبب الحقيقي لإلغاء حفله في دار الأوبرا-فيديو

منة-شلبي

منة شلبي أفضل ممثلة في مهرجان الموريكس دور - صور

34440-النجم-العالمى-بروس-ويليس

بعد أزمته الصحية... فيديو مفاجئ لبروس ويليس

0

محامي أسرة شيرين عبدالوهاب يكشف تفاصيل جديدة

405852_0

فيلم Halloween Ends يتصدر شباك التذاكر في أمريكا

394856_0

مصطفى كامل يفتح النارعلى هاني شاكر ومطربي المهرجانات

أخبار متعلقة
0

محامي أسرة شيرين عبدالوهاب يكشف تفاصيل جديدة

358755_0

فيديو احدث ضجة .. شيرين تشير بيدها لحسام حبيب من نافذة المستشفى

khaligyoun50846

عمرو أديب يحذر من انتحار شيرين عبد الوهاب - فيديو

B09CE7BC-65B1-4671-BD60-BAB68A37CBCC

محامي شيرين يفجر مفاجأة: دخلت المستشفى بسبب الضرب المبرح من اخيها

360211_0

شيرين تكشف سرا عن سبب حلاقة شعرها -فيديو

350dca9984

محامي شيرين عبدالوهاب يوضح تفاصيل الصلح مع حسام حبيب