تسريب تسجيل صوتي لحسام حبيب ورد فعل صادم حول ازمته مع شيرين -فيديو

الوكيل الإخباري - تداول رواد السوشال ميديا في الساعات الماضية تسجيل صوتي مسرب لـ حسام حبيب، طليق الفنانة شيرين عبد الوهاب ، قال فيه : شيرين دي أكبر غلطة في حياتي، واتصدمت فيها صدمة عمري، ومش عايز أسمع اسمها تاني ولا عايز أشوفها في حياتي تاني، وتنسى إنها عرفت واحد اسمه حسام في حياتها.



وكانت قد تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب منصات البحث بعد قيام شقيقها باحتجازها في المستشفى لعلاجها من ادمان المخدرات وفقاً لما اعلنه في تصريحات صحفية عدة حيث قال :" أختي تنهار وتمر بحالة صعبة، ولو رقبتي هتطير وآخر يوم في عمري مش هخرجها من المستشفى إلا إذا أصبحت بصحة جيدة، وهي تتعرض لعصابة مكونة من حسام حبيب وسارة الطباخ، وانضحك عليها وتنازلت عن جميع المحاضر ضد حسام حبيب على رغم أن الأخير لم يتنازل عن أي محضر ضدها.



ونقل موقع جرس المختص باخبار النجوم مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على " انستغرام " للتسجيل الصوتي المتداول

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