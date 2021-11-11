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الخميس، 11-11-2021 11:17 ص

تسريب لقطات من زفاف فاطمة الأنصاري ويعقوب بوشهري - فيديو

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الوكيل الإخباري - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات من زفاف خبيرة التجميل فاطمة الأنصاري والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي يعقوب بو شهري، بعد فترة من زواجهما.

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وهذه اللقطات الاولى من زفافهما اذ انهما لم ينشرا من قبل اي صور او لقطات لهما من زفافهما الذي كان سريا وبعيدا عن الاضواء والاعلام لانه بحسب المعلومات كانت فاطمة من دون حجاب. ولفت فستان فاطمة الأنظار لانه كبير وذو قصة الاميرات واشاد كثر بذوقها الرفيع.

 

هذا الفيديو نال نصيبه من اهتمام المتابعين على الرغم من تداول اخبار عن انفصال الثنائي.

 

 

المصدر - الفن 

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