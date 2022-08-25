تسليم أهالي لدنيا سمير غانم يحقق رقماً قياسياً في الايرادات

الوكيل الإخباري-تصدرت الممثلة المصرية دنيا سمير غانم الترند بعملها الفني الأخير بفيلم "تسليم أهالي"، والذي يعتبر أخر أعمال والدتها الممثلة المصرية الراحلة دلال عبد العزيز التي توفيت في شهر آب من عام 2021.

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وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي عن إيرادات الفيلم، مشيرا إلى أنه حقق 18.3 مليون جنيه منذ طرحه في الصالات السينمائية.



يأتي الفيلم بثنائية كوميدية بين دنيا سمير غانم وهشام ماجد، ويتناول قصة الهجرة، حيث يرغب الزوجان "دنيا وهشام" في السفر إلى كندا، لكن تتدخل امرأة في حياتهما تعكس مخططاتهما وتقلب الأحداث رأسًا على عقب.