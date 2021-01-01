تسليم جثة الراحل حاتم علي بعد تشريحها !

الوكيل الاخباري - سلمت نيابة قصر النيل الجزئية في مصر، جثة المخرج السوري المتوفى حاتم علي، إلى السفارة السورية عقب الانتهاء من تشريح الجثمان وإعداد تقرير الطب الشرعي بناء على رغبة القنصل السوري وأسرة المخرج لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

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وبحسب موقع "بوابة الأهرام" المصري، تبين من التحقيقات الأولية، أن الوفاة حدثت نتيجة أزمة قلبية، ولا شبهة جنائية حول الوفاة.



يذكر أن النيابة كانت قد قررت التصريح بدفن جثة حاتم علي، بعد صدور تقرير الطب الشرعي، وذلك عقب تشريح جثة المخرج السوري.



وكانت النيابة العامة، أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق الذي كان يقيم به الراحل، واستمعت لأقوال العاملين في الفندق.



وقد نشر الفنان سامر المصري صورا له مع نجل المخرج الراحل وكتب عليهم: "أثناء مراسم نقل جثمان الراحل حاتم علي من القاهرة إلى دمشق الحبيبة.. من خلف ما مات.. عمرو حاتم علي".

سبوتنيك

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