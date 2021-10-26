تصرف من معجب يستفز زينة - صورة

الوكيل الإخباري - عبرت الممثلة المصرية زينة رضا عن إستيائها، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي مستخدمة خاصية "الستوري"، بسبب قيام شخص بوضع يده داخل أنفه، ليقوم بعدها بمدها لمصافحتها .

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وعلقت رضا قائلة :"أنا عاوزة أتكلم عن حاجة سخيفة شوية، ليه بشوف حد، قدام عنيا يقعد يأور في منخيره وبعدين يسلم عليا، أنا أحط أصبعي في مناخيري عادي، بس ما بسلم على حد، انا شيفاك بتنخور دقيقتين، وحبقى قليلة ذوق لو ما سلمتش، وانا بفضل كون قليلة ذوق عن اني أصفحو".





المصدر - الفن

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