الأحد 17-10-2021
الوكيل الاخباري

انخفاض أسعار المنتجين الزراعيين 8.1% حتى آب الماضي

إدانة موظف ضريبي وشخص آخر بتهمة عرض وقبول رشوة

اطلاق النار على طبيب في البادية الجنوبية

مطالب بتنظيف عبارات المياه في إربد والبلدية تتابع- صورة

مستشفى البشير يستجيب لمناشدة ثلاثينية حالتها خطرة

وزارة التربية : لا يزال بالإمكان تسجيل المدرسة في مسابقة نظافتنا صحتنا

20 ألف دينار نصيب الفرد من الثروة في الأردن

روسيا: الإصابات اليومية بكورونا فوق الـ34 ألفا في قفزة قياسية على التوالي

العملات المشفرة ستواصل الصعود في الفترة المقبلة

81 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى

الأحد، 17-10-2021 01:05 م

تصريحات مؤثرة من والد ياسمين صبري بسبب تجاهلها له - فيديو

image


الوكيل الإخباري - والد ياسمين صبري، الدكتور أشرف صبري، أجرى مداخلة هاتفية اليوم مع برنامج "حضرة المواطن"، تحدث به عن غياب ابنته ياسمين صبري عن حفل زفاف شقيقها بلال صبري، الذي أقيم أمس، وعاتبها على الهواء وكشف عن معاناة ابنه النفسية بسبب تجاهلها له.

اضافة اعلان

 

وقال الدكتور أشرف صبري في تصريحاته في البرنامج، أن ما فعلته ياسمين صبري بتجاهلها لحفل زفاف شقيقها بلال صبري، وتواجدها في مهرجان الجونة، هي الأشياء التي تجعل أشقائها حزانى، وأضاف أن ابنه بلال هو الوحيد، ويعيش في أمريكا، وشعر بحزن عميق بسبب تجاهل شقيقته ياسمين له، وذكر أن ابنه هو أطيب أبنائه ويتساءل كل يوم عن سبب تجاهل أشقائه له، وكشف انه يرى ابنه يبكي كل يوم بسبب ذلك الأمر.

 

وأضاف الدكتور أشرف صبري أن أشقائه ووالدته قرروا فجأة عدم حضور حفل الزفاف وعدم تهنئته، وتجاهلهم له، وأشار إلى ان ابنه كان يأتي من أمريكا من أجل أشقائه وحضور حفلات زفافهم، وقال في تصريحاته:" مش متخيل ان الإنسان يكون جاحد بهذا الجحود لأخ أكبر شقيق بدون أي أسباب ومقدمات.. حاجة غريبة جداً"، وأكد انه لا يوجد أي خلافات بينهم وهو من أسباب حزنه واستغرابه، وأضاف أنه لا يوجد أي ارتباطات أخرى أهم من حضور حفل زفاف شقيقها، وتابع:"مفيش أي ما يمنع غير نفوس بس متغيرة وزعلتنا كلنا".

 

وقال والد ياسمين صبري أن حفل الزفاف تم بخير، وعبر عن سعادته على قدرته على رفع معنويات ابنه والوقوف بجانبه، وكشف الدكتور أشرف صبري أن ياسمين صبري لم تهنيء شقيقها على زفافه، وشعر بحزن كبير بسبب بكاء ابنه الأكبر وشعوره بالتجاهل من أشقائه رغم حبه لهم، وقال ان ابنه يشعر بحزن عميق بسبب هذا الأمر خاصة انه لم يفعل أي شيء لهم، وتساءل قائلاً:"هي الفلوس ممكن تغير النفوس لهذه الدرجة"، مؤكداً ان أبنائه تربوا تربية ميسورة الحال، رغم أنهم أسرة لا تملك المليارات والطائرات.

واختتم والد ياسمين صبري تصريحاته برسالة عتاب إلى ابنته، وطلب منها الوقوف بجانب شقيقها، ووصف تصرفاتها بغير الصادقة من الداخل والمثيرة للحزن، وأشار إلى ان البعض يتغير بعد الشهرة سواء بالوقوف بجانب أسرتها أو التنصل منها، وكشف انه لم يحاول معاتبتها لانه كان حزيناً على ابنه فقط.

 

 

 

 

المصدر - هي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
ااا

الفنانة دوللي شاهين تكشف حقيقة تعرضها للضرب

616bd00e4236044cca34cad7

الفنانة المصرية مي كساب تعلن إصابتها بفيروس كورونا

كارينا-كابور

هكذا احتفلت كارينا كابور بعيد زواجها - صورة

احمد-السقا

شهيرة تدافع عن أحمد السقا بعد الانتقادات التي تعرض لها - صورة

181898

شاهد ...محمد رمضان يتسبب بإشعال مسرح مهرجان الجونة

640x480

اعلان غير متوقع للنجم قصي خولي.. يصدم جمهوره

أخبار متعلقة
ياسمين صبري

مصر.. والد ياسمين صبري يشن هجوما حادا عليها

ياسمين2

ناقدة فنية تفتح النار على ياسمين صبري

6321011-1563308708

شاهد ...صورة قديمة لـ ياسمين صبري تكشف عن التعديلات التجميلية التي قامت بها

ياسمين-صبري

ياسمين صبري تكتب مسلسلها الجديد: أمتلك موهبة لا يستهان بها

EV33bVkUwAATnbE

ساعة يد ياسمين صبري تشعل وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تكلفتها - صورة

6313398_1627031697

ياسمين صبري تهنىء الشعب السعودي باليوم الوطني