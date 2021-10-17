تصريحات مؤثرة من والد ياسمين صبري بسبب تجاهلها له - فيديو

الوكيل الإخباري - والد ياسمين صبري، الدكتور أشرف صبري، أجرى مداخلة هاتفية اليوم مع برنامج "حضرة المواطن"، تحدث به عن غياب ابنته ياسمين صبري عن حفل زفاف شقيقها بلال صبري، الذي أقيم أمس، وعاتبها على الهواء وكشف عن معاناة ابنه النفسية بسبب تجاهلها له.

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وقال الدكتور أشرف صبري في تصريحاته في البرنامج، أن ما فعلته ياسمين صبري بتجاهلها لحفل زفاف شقيقها بلال صبري، وتواجدها في مهرجان الجونة، هي الأشياء التي تجعل أشقائها حزانى، وأضاف أن ابنه بلال هو الوحيد، ويعيش في أمريكا، وشعر بحزن عميق بسبب تجاهل شقيقته ياسمين له، وذكر أن ابنه هو أطيب أبنائه ويتساءل كل يوم عن سبب تجاهل أشقائه له، وكشف انه يرى ابنه يبكي كل يوم بسبب ذلك الأمر.

وأضاف الدكتور أشرف صبري أن أشقائه ووالدته قرروا فجأة عدم حضور حفل الزفاف وعدم تهنئته، وتجاهلهم له، وأشار إلى ان ابنه كان يأتي من أمريكا من أجل أشقائه وحضور حفلات زفافهم، وقال في تصريحاته:" مش متخيل ان الإنسان يكون جاحد بهذا الجحود لأخ أكبر شقيق بدون أي أسباب ومقدمات.. حاجة غريبة جداً"، وأكد انه لا يوجد أي خلافات بينهم وهو من أسباب حزنه واستغرابه، وأضاف أنه لا يوجد أي ارتباطات أخرى أهم من حضور حفل زفاف شقيقها، وتابع:"مفيش أي ما يمنع غير نفوس بس متغيرة وزعلتنا كلنا".

وقال والد ياسمين صبري أن حفل الزفاف تم بخير، وعبر عن سعادته على قدرته على رفع معنويات ابنه والوقوف بجانبه، وكشف الدكتور أشرف صبري أن ياسمين صبري لم تهنيء شقيقها على زفافه، وشعر بحزن كبير بسبب بكاء ابنه الأكبر وشعوره بالتجاهل من أشقائه رغم حبه لهم، وقال ان ابنه يشعر بحزن عميق بسبب هذا الأمر خاصة انه لم يفعل أي شيء لهم، وتساءل قائلاً:"هي الفلوس ممكن تغير النفوس لهذه الدرجة"، مؤكداً ان أبنائه تربوا تربية ميسورة الحال، رغم أنهم أسرة لا تملك المليارات والطائرات.



واختتم والد ياسمين صبري تصريحاته برسالة عتاب إلى ابنته، وطلب منها الوقوف بجانب شقيقها، ووصف تصرفاتها بغير الصادقة من الداخل والمثيرة للحزن، وأشار إلى ان البعض يتغير بعد الشهرة سواء بالوقوف بجانب أسرتها أو التنصل منها، وكشف انه لم يحاول معاتبتها لانه كان حزيناً على ابنه فقط.

المصدر - هي

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