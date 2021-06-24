الخميس 24-06-2021
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الخميس، 24-06-2021 02:20 م

تصريحات مثيرة للفنانة المصرية هيدي كرم - فيديو

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الوكيل الإخباري - ناقش برنامج "راجل و2 ستات"، على قناة "On E" الذي تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن والفنانتان نهال عنبر وهيدي كرم قضية طلاق المرأة. 

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وأدلت هيدي كرم، بتصريحات مثيرة حيث قالت: "إن هناك دراسات أكدت أن 61% من السيدات يكن أكثر سعادة بعد الطلاق ويكنّ راضيات عن وضعهن من غير زواج".


وكشفت "هيدي" عما حدث لها بعد طلاقها من زوجها قائلة: أنا مثل أى امرأة طلقت ونمر بنفس المراحل، وما يلفت انتباهى اختلاف المراحل التي تمر بها المرأة بعد الطلاق ويمر بها الرجل بعد الطلاق.

 

ونوهت إلى أن المرأة بعد الطلاق حتى لو كان طلب الطلاق منها تكون مهزوزة ومكسورة ومكسوفة وتخشى أن تواجه المجتمع ومنتقدة ولكن الرجل يشعر بحريته ويشعر بأنه عاد لشبابه وترك المسئولية التى عليه فيكون منتعشا.

وتابعت هيدي كرم: "بعد فترة من الطلاق تستعيد المرأة نفسيتها الجيدة مرة أخرى ولكن يمر الرجل بنفسية سيئة فالمرأة تدرك أنها مرتاحة وسعيدة أكثر ونظمت حياتها بعد الطلاق ولكن الرجل يبدأ يشعر أنه لا يهتم به أحد مثل ما كانت تهتم به زوجته ويأكل طعام جاهز وليس من المنزل"، مشيرة إلى أنها طوال عمرها تهتم بنفسها سواء خلال زواجها أو بعد الطلاق.

 

 

 

المصدر - لها 

 



 




 

 


 

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