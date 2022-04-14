تصريح صادم من زوجة ويل سميث

الوكيل الإخباري - بعد انتشار قضية النجم العالمي ويل سميث مع الممثل العالمي كريس روك، تصدر إسم الثنائي على مواقع التواصل الإجتماعي وخصوصا، إسم ويل سميث وزوجته الممثلة العالمية جادا بينكيت سميث.

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وأعاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي نشر مقطع فيديو قديم عبر صفحاتهم الخاصة وتتحدث خلاله عن معاناتها للزواج من ويل سميث، وقالت جادا: " أنا حقا لم أكن أريد الزواج من ويل سميث إلا أن والدتي أجبرتني على ذلك".



وأضافت بينكيت سميث قائلة: "كنت تحت ضغط شديد كما تعلمون، لكوني ممثلة شابة وكنت صغيرة وكنت حاملًا، ولم أكن أعرف ماذا أفعل، لم أرغب أبدًا في الزواج".

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