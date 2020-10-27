تصريح للفنانة ياسمين صبري عن كورونا يثير الجدل

الوكيل الاخباري - تحدثت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن موقفها من جائحة فيروس كورونا المستجد، موضحة أنه من الممكن أن تكون هي قد أصيبت به دون أن تعلم وتعافت منه.

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وأكدت على هامش حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الرابع، أنها تستكمل حياتها بصورة طبيعية دون الذعر من إصابتها بالفيروس.

وقالت في تحد للفيروس: "لا أكون مهووسة بالخوف وهذا عادي، أنا أستمر في حياتي عادي جدا، بالنسبة للفيروس، قد أكون أصبت به وراح لأنه بديهي أكيد هييجي للعالم كله، وما يأخده يأخده ومن يكمل يكمل، والبقاء للأقوى".



يشار إلى أن الفنانة ياسمين صبري جذبت اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بردها في مهرجان الجونة عند سؤالها في اللقاء التلفزيوني عن الوصف الذي تختاره لعام 2020، واختارت الإجابة بأداء أغنية "الحياة حلوة" للمطرب الراحل، فريد الأطرش، وعقبت "ده حقيقي بجد".



شاشة نيوز

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